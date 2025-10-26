Seydişehir'de "Bir bot bir mont" kampanyası başlatıldı

Seydişehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Seydişehir İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla "Bir bot bir mont" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, dar gelirli ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği sağlanacak.

Kampanyanın amacının kış aylarını ihtiyaçlı çocukların üşümeden geçirmesi olduğunu kaydeden Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, her bir çocuğun sıcak bir gülümsemeye sahip olması için el ele verdiklerini söyledi.

Bozkurt, "Çocukların yüzündeki tebessüm, en büyük kazancımız. Tüm hemşehrilerimizi başlattığımız bu iyilik hareketine davet ediyorum. Sizlerin vereceği bir mont sadece bir bedeni değil, bir çocuğun kalbini de ısıtacak." dedi.