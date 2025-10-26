Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de "Bir bot bir mont" kampanyası başlatıldı

        Seydişehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Seydişehir İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla "Bir bot bir mont" kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:06
        Seydişehir'de "Bir bot bir mont" kampanyası başlatıldı
        Kampanya kapsamında, dar gelirli ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği sağlanacak.

        Kampanya kapsamında, dar gelirli ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği sağlanacak.

        Kampanyanın amacının kış aylarını ihtiyaçlı çocukların üşümeden geçirmesi olduğunu kaydeden Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, her bir çocuğun sıcak bir gülümsemeye sahip olması için el ele verdiklerini söyledi.

        Bozkurt, "Çocukların yüzündeki tebessüm, en büyük kazancımız. Tüm hemşehrilerimizi başlattığımız bu iyilik hareketine davet ediyorum. Sizlerin vereceği bir mont sadece bir bedeni değil, bir çocuğun kalbini de ısıtacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

