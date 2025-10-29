Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki 1. sınıf öğrencilerine itfaiye bilincini kazandırıyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlediği teorik ve uygulamalı itfaiye eğitimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:35
        Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki 1. sınıf öğrencilerine itfaiye bilincini kazandırıyor
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlediği teorik ve uygulamalı itfaiye eğitimleri devam ediyor.

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü eğitimler kapsamında Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde öğrenim gören öğrencilerin, Büyükşehir Belediyesi Konya İtfaiye Eğitim Merkezi'nde, merkez dışındaki 28 ilçedeki öğrenciler de kendi ilçelerindeki itfaiye merkezlerinde eğitimlere katıldığı belirtildi.

        Merkez ilçelerde üç seans halinde düzenlenen program kapsamında, öğrencilerin yaklaşık bir saatlik eğitime tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, öğrencilerin uygulamalı ve teorik eğitimlerde hem eğlendiği, hem de hayat kurtarabilecek bilgilerle donatıldığı ifade edildi.

        Açıklamada proje kapsamında, "Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor" 2025 - 2026 Eğitim - Öğretim dönemi boyunca, merkez ve ilçelerde toplam 41 bin 389 öğrencinin, projeye katılmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

