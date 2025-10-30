Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'nın ilçelerindeki 13 bin 5. sınıf öğrencisi bilim merkeziyle buluşturulacak

        Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Bilimle Keşfediyorum" projesiyle, 28 ilçede öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin bilim merkezini ziyaret etmesi sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:48
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin bilimsel merak, gözlem ve keşif duygularını güçlendirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, marta kadar merkez dışındaki 28 ilçeden öğrencilerin hafta dört gün 200 kişilik gruplar halinde Konya Bilim Merkezi'ne getirileceği belirtildi.

        Okullarından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla alınacak öğrencilerin, hayata geçirilen projeyle Konya Bilim Merkezi'nde gün boyunca bilimsel temalarla zenginleştirilmiş etkinliklere katılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Program kapsamında öğrenciler, merkezin sergi alanlarını gezerek bilimin farklı dallarını gözlemleyip, uzman eğitmenler eşliğinde atölye çalışmalarına katılarak deneyimsel öğrenme fırsatı yakalıyor. Ayrıca öğrenciler, gün içinde düzenlenecek bilim gösterilerini izleyerek bilimin eğlenceli ve ilgi çekici yönleriyle tanışıyor. Gruplar halinde dönüşümlü biçimde planlanan etkinliklerle öğrencilerin her biri farklı alanlarda aktif katılım gösterecek şekilde organize edildi. Günün sonunda öğrencilere bilim merkezinde çekilmiş kendilerine özel fotoğraf ve çerçevesi hediye olarak veriliyor. Programın sonunda, etkinliklerini tamamlayan öğrenciler için dönüş yolculuğu yine servis araçlarıyla gerçekleştiriliyor."

        Projeye 13 bin öğrencinin katılmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Projeyle merkez ilçeler dışında kalan bölgelerdeki öğrencilerin, şehir merkezinde bulunan bilimsel imkanlardan yararlanması sağlanarak bilimle doğrudan temas kurmaları amaçlanıyor. Ayrıca proje, öğrencilerin toplu etkinliklerde iletişim, gözlem ve paylaşım gibi sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sunuyor. Öğrenciler için hazırlanan güvenli ulaşım, sağlıklı beslenme ve rehberli etkinlik ortamı sayesinde, her yönüyle planlı ve nitelikli bir öğrenme deneyimi sağlanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

