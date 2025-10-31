Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara-Konya kara yolu ilçe girişindeki ışıklı kavşakta tır, otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada, otomobildeki A.G. (65) ile F.G. (62) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
