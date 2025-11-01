Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Dünya şampiyonu milli wushucu, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gözünü çevirdi

        SAVAŞ GÜLER - Çin'de düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş madalya kazanan milli wushucu Furkan Osman Sayıner, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

        Giriş: 01.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:17
        Dünya şampiyonu milli wushucu, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gözünü çevirdi
        SAVAŞ GÜLER - Çin'de düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş madalya kazanan milli wushucu Furkan Osman Sayıner, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

        Küçükken çok hareketli olduğu için 5 yaşında spora yönlendirilen Furkan Osman Sayıner, wushuyla ilgilenmeye başladı.

        Üç yıl sonra kentte düzenlenen organizasyona katılan Furkan Osman, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

        Bu başarısının ardından bir yıl sonra Türkiye ikincisi olan Furkan Osman, bir yıl sonra da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Wushuda dikkati çeken başarılara imza atmaya devam eden Furkan Osman, 2019'da düzenlenen Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda nandao kategorisinde yine altın madalya alarak başarılarına bir yenisini ekleyen Furkan Osman, Dakar'da gerçekleştirilecek 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda da madalya istiyor.

        - Ailesi en büyük destekçisi

        Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Furkan Osman Sayıner, AA muhabirine, milli formayı terlettiği her şampiyonada elde ettiği başarıların kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

        Çin'de 14-20 Ekim'de düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda nanquan kategorisinde altın, nandao ve dulian kategorisinde ise gümüş madalya aldığını anımsatan Furkan Osman, "Bu şampiyonadan sonra gözyaşlarımı tutamadım. İnşallah Dakar'daki turnuvaya katılırsam orada da iyi bir derece elde etmeyi, mümkünse şampiyon olabilmeyi istiyorum." diye konuştu.

        Başarılarını artırarak akla gelen bir sporcu olmayı istediğini anlatan Furkan Osman, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları hedeflediğini dile getirdi.

        Furkan Osman Sayıner, wushuya ailesi sayesinde başladığını belirterek, "Küçüklüğümden beri annem, babam hatta ablam yanımda. Beni 5 yaşında salona getirip götüren ailem, hala benimle beraber salona gelmeye devam ediyor. Desteklerini her zaman devam ettiriyorlar." ifadelerini kullandı.

        Selçuklu Belediyespor Kulübünün wushu başantrenörü Mehmet Bayraktar ise 11 yıldır birlikte çalıştıkları Furkan Osman'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve kendisine verilen desteği boşa çıkarmadığını kaydetti.

