        Konyaspor iç sahada istikrar peşinde

        Konyaspor iç sahada istikrar peşinde

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak taraftarını sevindirmeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:38
        Konyaspor iç sahada istikrar peşinde
        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak taraftarını sevindirmeye çalışacak.

        Süper Lig’in 10. haftası itibarıyla 14 puanla 8. sırada yer alan Konyaspor, dış sahada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

        Konyaspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonunda 8 puan toplayarak dış sahada daha iyi bir performans gösterdi.

        İç sahada ise aynı başarıyı gösteremeyen yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet alırken 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve 6 puan elde edebildi.

        - Deplasmanda tek yenilgi

        Sezona, Eyüpspor deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Konyaspor, dış sahada Göztepe ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

        Son deplasman maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 üstünlük kuran Konyaspor, konuk olduğu maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak yaşadı.

        - İç sahada 3 yenilgi moral bozdu

        Konyaspor, taraftarı önünde oynadığı maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

        Gaziantep FK ve Başakşehir'i iç sahada yenen Konyaspor; Alanyaspor, Kocaelispor ve Beşiktaş karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

        Konyaspor, evindeki son 2 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

        - Cengiz Yönet: "Bu istatistikler hep böyle devam edecek diye bir durum yok"

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasından alacağı galibiyetle taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

        Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, AA muhabirine, Samsunspor maçı hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

        Kendi seyircisi önünde takımın mutlak galibiyetle sahaya çıkacağını vurgulayan Yönet, şöyle konuştu:

        "Samsunspor ligin güçlü ekiplerinden biri. Özellikle Avrupa'da çok önemli işler yaptılar. Geniş ve kaliteli bir kadrosu var. Ancak biz de maça çok iyi hazırlandık. Konyaspor'un dış saha maçlarında daha başarılı olduğunu görüyoruz. Dış saha performansında ligde 5. sıradayız. Sahamızda ise 5 maçta 3 mağlubiyet can sıkıcı bir durum. Fakat bu istatistikler hep böyle devam edecek diye bir durum yok. Samsunspor karşısında seyircimizin desteğiyle 3 puan alıp ilerleyeceğimize inanıyorum. Deplasmanda aldığımız başarılı sonuçları taraftarımızın desteğiyle iç sahada da yaşamak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

