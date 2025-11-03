Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karatay'da yeni sağlık merkezi hizmete açıldı

        Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:22 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karatay'da yeni sağlık merkezi hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı.

        Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Celalettin Hakan Katırcı işbirliğiyle ilçeye kazandırılan merkez, sağlıklı yaşam hizmetleri ile aile sağlığı hizmetlerini aynı çatı altında buluşturarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

        Akabe Mahallesi'nde inşa edilen Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, merkezin yaklaşık 15 bin kişiye yakın, ulaşılabilir ve güvenli birinci basamak sağlık hizmeti sunacak şekilde planlandığını söyledi.

        Sağlığın her türlü zenginliğin üzerinde olduğunu belirten Akın, tesisin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

        Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz ise koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

        Türkiye’nin sağlık altyapısının bugün dünyanın birçok ülkesine örnek olacak seviyede olduğunu vurgulayan Yavuz, Konya’nın, belediyelerin ve hayırseverlerin katkılarıyla sağlık yatırımlarında örnek bir şehir haline geldiğini vurguladı.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay'ın sadece binaların değil hayatların, umutların ve sağlığın merkezi olması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Tüm yatırımlarımızla birlikte son 7 yılda 8 yeni sağlık tesisini Karatay’a kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Hayırsever Celalettin Hakan Katırcı ve ailesine teşekkür eden Kılca, "Akabe Mahallemize kazandırdığımız Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin, sağlıklı yaşam hizmetlerini ve aile sağlığı hizmetlerini tek çatı altında toplamasıyla vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşmasını sağlayacağına inanıyorum. Sağlık Merkezimizin ilçemize, şehrimize, sağlık camiamıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından tesisin resmi açılışı, yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

        Protokol üyeleri merkezi gezerek sunulan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Konya'da yüzlerce tüfek ve tabanca ile silah parçaları ele geçirildi
        Konya'da yüzlerce tüfek ve tabanca ile silah parçaları ele geçirildi
        Konya'da uçuruma devrilen servisteki 13 öğrenci ve sürücü yaralandı
        Konya'da uçuruma devrilen servisteki 13 öğrenci ve sürücü yaralandı
        Konya'da bir kişi oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yaşlı adamı öldürdü
        Konya'da bir kişi oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yaşlı adamı öldürdü