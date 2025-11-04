Habertürk
        Konya Haberleri

        Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile "prensipte" anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:44 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:44
        Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile "prensipte" anlaştı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

        TÜMOSAN Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Atan'ın akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

