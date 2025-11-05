Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Gala Programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Gala Programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:04 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Gala Programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Gala Programı yapıldı.

        Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Mustafa Büyükeğen, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın savunma sanayisinde Anadolu'nun en büyük buluşması haline geldiğini söyledi.

        Büyükeğen, etkinlik kapsamında panellerin de düzenleneceğini, tedarikçi firmalar ile ana sanayi firmaları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldığını anlattı.

        Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 83'lere ulaştığını anımsatan Büyükeğen, "Konya, savunma ve havacılık sektörünün en fazla ihracat yapan 4. şehridir. Şehrimizin, Türkiye savunma sanayisi ihracatındaki payı da yüzde 6'lara ulaştı. Biz de bu konumumuzu daha ileriye taşımak istiyor, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

        Konya Valisi İbrahim Akın ise savunma sanayinin, üretim gücü, özgün tasarımı ve insan kaynağıyla dünyanın dikkatini çektiğini vurguladı.

        Kentteki birçok firmanın bu büyük ekosistemin bir halkası haline geldiğine işaret eden Akın, "Fuarımızda sektörümüzün öncü kuruluşları, üniversiteler, sanayiciler ve genç mühendislerimiz bir araya geldi. Yeni iş birlikleri kuruldu, fikirler paylaşıldı ve nihayetinde milli savunma sanayimizin geldiği seviye bir kez daha gururla ortaya konuldu. İşte burada Türkiye'nin üretim gücünü, mühendislik birikimini ve milli iradesini temsil eden bir emeğin de bereketi var. Bu tablo milletimizin vatan sevgisini bir kez daha dünyanın gözü önüne sermektedir." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da üretim gücünün Konya'nın gururu olduğunu belirterek, üreticilerin her zaman baş tacı olduğunun altını çizdi.

        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise üretmeye, çalışmaya ve istihdama devam edeceklerini ifade ederek, ASELSAN Konya'yı kente kazandıranlara teşekkür etti.

        TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan etkinlik, 7 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Tümosan Konyaspor Çağdaş Atan ile 2026-27 Sezonu sonuna kadar sözleşme imza...
        Tümosan Konyaspor Çağdaş Atan ile 2026-27 Sezonu sonuna kadar sözleşme imza...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni'...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni'...
        Seydişehir Kaymakamı Kıyıcı, sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçe...
        Seydişehir Kaymakamı Kıyıcı, sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçe...
        Bakan Yerlikaya: Bu kabine döneminde 89 bin 812 zehir tacirini tutukladık
        Bakan Yerlikaya: Bu kabine döneminde 89 bin 812 zehir tacirini tutukladık
        Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Konya'da bir öğretmeniyle bir öğrencisi bulunan okulda milli tohum bilinci...
        Konya'da bir öğretmeniyle bir öğrencisi bulunan okulda milli tohum bilinci...