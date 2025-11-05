8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Gala Programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Gala Programı yapıldı.

Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Mustafa Büyükeğen, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın savunma sanayisinde Anadolu'nun en büyük buluşması haline geldiğini söyledi.

Büyükeğen, etkinlik kapsamında panellerin de düzenleneceğini, tedarikçi firmalar ile ana sanayi firmaları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldığını anlattı.

Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 83'lere ulaştığını anımsatan Büyükeğen, "Konya, savunma ve havacılık sektörünün en fazla ihracat yapan 4. şehridir. Şehrimizin, Türkiye savunma sanayisi ihracatındaki payı da yüzde 6'lara ulaştı. Biz de bu konumumuzu daha ileriye taşımak istiyor, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın ise savunma sanayinin, üretim gücü, özgün tasarımı ve insan kaynağıyla dünyanın dikkatini çektiğini vurguladı.

Kentteki birçok firmanın bu büyük ekosistemin bir halkası haline geldiğine işaret eden Akın, "Fuarımızda sektörümüzün öncü kuruluşları, üniversiteler, sanayiciler ve genç mühendislerimiz bir araya geldi. Yeni iş birlikleri kuruldu, fikirler paylaşıldı ve nihayetinde milli savunma sanayimizin geldiği seviye bir kez daha gururla ortaya konuldu. İşte burada Türkiye'nin üretim gücünü, mühendislik birikimini ve milli iradesini temsil eden bir emeğin de bereketi var. Bu tablo milletimizin vatan sevgisini bir kez daha dünyanın gözü önüne sermektedir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da üretim gücünün Konya'nın gururu olduğunu belirterek, üreticilerin her zaman baş tacı olduğunun altını çizdi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise üretmeye, çalışmaya ve istihdama devam edeceklerini ifade ederek, ASELSAN Konya'yı kente kazandıranlara teşekkür etti.

TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan etkinlik, 7 Kasım'da sona erecek.