        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Maldivler Büyükelçisi Hüyük ilçesini ziyaret etti

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:47
        
        Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Konya'nın Hüyük ilçesinde inceleme yaptı.

        Büyükelçi Abdul Raheem Abdul Latheef, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'i makamında ziyaret edip, Maldivler ve Hüyük arasında gerçekleştirilebilecek potansiyel işbirlikleri için görüş alışverişinde bulundu.

        Sefer ile Maldivler'e çilek ihracatı yapan fabrikaları ziyaret eden Latheef, Hüyük çileğinin kokusu, aroması ve tadıyla Maldivler'de çok sevildiğini, coğrafi işaret tescilinden sonra Avrupa Birliği onayı da alan çilek için taleplerinin artarak devam edeceğini belirtti.

        Latheef, balık işleme fabrikası, silah fabrikası, kerpiç evleriyle ünlü Sonsuz Şükran Köyü ve toprak işleme tesislerini de gezdi.

