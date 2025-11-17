Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:49
        Konya'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        İlçe girişinde durdurulan araçtaki H.Ç. ile B.O.K'nin üzerinde arama yapıldı.

        B.O.K'nin iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.O.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

