Konya'da ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen bir kişi tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen bir kişi tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin ruhsatsız silah taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin aracında yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirildi.
Silah ve mermilere el konuldu.
Şüpheli M.M.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.M.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
