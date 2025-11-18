Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Zihinsel engelli kızlara öz bakım becerisi kazandırılması için mobil uygulama geliştirildi

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da hafif düzey zihinsel engelli kızlara ergenlik sürecinde öz bakım ve hijyen eğitimini mobil uygulama üzerinden veren "Bağımsız Yapabilirim" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:30 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zihinsel engelli kızlara öz bakım becerisi kazandırılması için mobil uygulama geliştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da hafif düzey zihinsel engelli kızlara ergenlik sürecinde öz bakım ve hijyen eğitimini mobil uygulama üzerinden veren "Bağımsız Yapabilirim" projesi hayata geçirildi.

        Hafif düzey zihinsel engelli kız çocuklarının bağımsız hijyen yönetimi için geliştirilen "Bağımsız Yapabilirim" uygulaması, video ve oyun tabanlı öğrenme modülü içeriyor.

        Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Alan Dikmen'in yürütücülüğünde geliştirilen uygulama, hijyen eğitimi ve öz bakım davranışlarını oyunlaştırılmış içeriklerle destekliyor.

        - "Literatürde büyük bir boşluk vardı, ihtiyaçtan yola çıktık"

        Doç. Dr. Dikmen, AA muhabirine, zihinsel engelli bireylerle ilk kez bu projeyle çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

        Literatür incelemesinde hem annelerde hem öğretmenlerde özellikle ergenlik dönemindeki hafif düzey zihinsel engelli kız öğrencilere yönelik geliştirilen bir mobil eğitim aracı olmadığını belirlediklerini anlatan Dikmen, "Bu eksikliklerden sonra bu alanda çalışmaya karar verdim. Direkt ihtiyaca odaklandık ve bir çözüm getirmek istedik." dedi.

        Dikmen, projenin kadın sağlığı hemşireliği ve ebelik alanının yanı sıra özel eğitim ve yazılım mühendisliği disiplinlerinden akademisyenlerin ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü bildirdi.

        Aynı zamanda projede araştırmacı olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sarı'dan da proje sürecinde destek ve danışmanlık aldığını anlatan Dikmen, şunları kaydetti:

        "Yazılım süreci ise mühendislik ekibi tarafından yürütüldü. Bu uygulamanın içinde hem eğitim videolarımız var hem de oyun videolarımız var. Çocuklar da oyunları zevkle oynuyor. El hijyeni ve özel dönem hijyeninde neden annelerine bağımlı olsunlar? En azından günlük öz bakım uygulamalarında bağımsızlığı kazandırabilirsek çocuklarımıza faydalı oluruz."

        - 41 öğrenci ve anneleriyle pilot çalışma yürütüldü

        Dikmen, uygulamanın deney grubunda 41 kız öğrenci ile annenin yer aldığını belirterek, "Öğrencilerin okullarındaki öğretmenler de uygulamayı indirdi. İlk izlenimler oldukça olumlu. Çocukların hem videoları hem oyunları ilgiyle takip ettiğini görüyoruz. Uygulama açık mağaza yayınında." dedi.

        Mobil uygulama geliştirme süreçlerinin yüksek maliyetli olduğuna işaret eden Dikmen, projenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"

        Benzer Haberler

        Karatay'da geleneksel sanatlar sergisi açıldı
        Karatay'da geleneksel sanatlar sergisi açıldı
        Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Uzmanından gıda zehirlenmesinde "24 saat" uyarısı
        Uzmanından gıda zehirlenmesinde "24 saat" uyarısı
        Akciğerlerine fazla kan giden bebek, riskli kalp ameliyatıyla solunum cihaz...
        Akciğerlerine fazla kan giden bebek, riskli kalp ameliyatıyla solunum cihaz...
        Konya'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Konya'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama