Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Selçuklu kalesinin topuzları gün yüzüne çıkarıldı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın kent merkezinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen kale ve surda yapılan kazıda, tarihi gravürlerde resmedilen Larende Kapısı'ndaki gücü simgeleyen gürzlere ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Selçuklu kalesinin topuzları gün yüzüne çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın kent merkezinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen kale ve surda yapılan kazıda, tarihi gravürlerde resmedilen Larende Kapısı'ndaki gücü simgeleyen gürzlere ulaşıldı.

        Geçen yıl merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde kazısına başlanılan "Konya Dış Kale Sur Hattı ve Larende Kapısı" çalışması, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülüyor.

        Tarihi kaynaklardaki çizimlerde ve 19. yüzyıl sonlarındaki fotoğraflarda görülen surların ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda buluntulara rastlandı.

        Kentin Larende Kapısı olarak bilinen 11 metre genişliğindeki yapının çevresinde, tarihi kaynaklardaki çizimlerde zincirle duvara asıldığı görülen demir gürzler bulundu.

        Kazı ekibinin konservasyonunu yaptığı gürzler, çalışmaların tamamlanmasıyla müzede sergilenecek.

        - "Konya'nın bir kalesinin silüetini açık şekilde görebiliyoruz"

        Kazı sorumlusu Mehmet Ali Çelebi, AA muhabirine, kazının Türk-İslam dönemi arkeolojisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

        Konya'nın Selçuklu başkenti olmasından dolayı zengin kaynaklara sahip olduğuna dikkati çeken Çelebi, şöyle konuştu:

        "Selçuklular, Konya'ya ilk yerleştiklerinde Alaaddin Tepesi'nin etrafında bir sur vardı. Bunu Selçuklular güçlendirerek çevresine yerleşti. Fakat şehrin büyümesi, güvenliğin üst seviyeye çıkmasından dolayı Konya, çok göç aldı. Dolayısıyla şehrin büyümesinden dolayı Alaaddin Keykubat özellikle Moğol tehlikesini hissetmesiyle beraber dış surları inşa ettirdi. Bu dış surlar, 19. yüzyıla kadar ulaşmış fakat bunların hızlı şekilde yıkıldığını görüyoruz. O dönem Konya'ya gelen seyyahlar, bu yapıların en güzellerinden biri olduğunu anlatmaktadır. İşte bu arkeolojik kazılarda Konya'nın bir kalesinin silüetini açık şekilde görebiliyoruz."

        - "Kapının etrafında bunların ortaya çıkarılması, kazıya ayrı zenginlik kattı"

        Çelebi, kazıda önemli buluntuların da gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu gürz ya da topuz dediğimiz malzemeler şehir surlarında gücü temsil etmek amacıyla kullanılır. Bunlar zincirlerle kapıya asılıyor. Larende Kapısı'nın eski gravürlerinde de bu topuzların yer aldığını görüyoruz. Yaptığımız kazı çalışmalarında da şu an konservasyonu yapılan 7 topuz açığa çıkarıldı. Selçuklu kalelerinde genellikle kapının sağında ve solunda bu topuzlar yer alıyor. Kazıda kapıyı ortaya çıkarıyoruz. Kapının etrafında bunların ortaya çıkarılması, kazıya ayrı zenginlik kattı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Benzer Haberler

        Güvenli araç sürüşü için uzmanlardan basit ama önemli uyarılar
        Güvenli araç sürüşü için uzmanlardan basit ama önemli uyarılar
        Konya Gök Gölü'ndeki sazlık bölgedeki yangın 2'nci gününde devam ediyor
        Konya Gök Gölü'ndeki sazlık bölgedeki yangın 2'nci gününde devam ediyor
        Konya'daki tamamen kuruyan Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor
        Konya'daki tamamen kuruyan Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor
        Karapınar'da çekici devrildi: 1 yaralı
        Karapınar'da çekici devrildi: 1 yaralı
        Konya'da sazlık alanda yangını Sazlıklarda çıkan yangın havadan görüntülend...
        Konya'da sazlık alanda yangını Sazlıklarda çıkan yangın havadan görüntülend...
        Konya'da belediye otobüsünde bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
        Konya'da belediye otobüsünde bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi