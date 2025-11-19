NEÜ tarafından fidan dikimi yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde şehitler hatırasına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kozağaç'ta ve NEÜ Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu tarafından yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim programında konuşan Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Uludağ, etkinliği aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için düzenlediklerini söyledi.

Uludağ, sosyal ve toplumsal duyarlılık projelerini gelenek haline getirmek istediklerini belirtti.

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Can ise ülke olarak orman yangınlarıyla mücadele edilen zorlu bir yıl geçirildiğini belirterek, "Hayat bazen sadece bireysel başarılarla değil, ardında bırakılan iyilik ve güzelliklerle yad edilir. Şehitlerimiz bunun en güzel örnekleriydi. Onlar bu memleketin taşına, toprağına, nefes alan her canlısına sevdalanmış yiğit kahramanlardı. Kısacık hayatlarında heybelerini hep iyilik, güzellik ve hayırlarla doldurdular. Onlar vicdanın, merhametin, iyiliğe adanmışlığın ve insanlığın gerçek örnekleriydi." ifadelerini kullandı.