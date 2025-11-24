Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da 102 yaşındaki emekli öğretmen ve yurt müdürüne vefa ziyareti

        ​Konya Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara gösterdiği "baba şefkatiyle" hatırlanan 102 yaşındaki eski yurt müdürü ve öğretmen Mehmet Ali Ülvan'a Öğretmenler Günü dolayısıyla vefa ziyareti yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        24.11.2025 - 21:46
        ​Konya Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara gösterdiği "baba şefkatiyle" hatırlanan 102 yaşındaki eski yurt müdürü ve öğretmen Mehmet Ali Ülvan'a Öğretmenler Günü dolayısıyla vefa ziyareti yapıldı.

        ​Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Arif Topal ve il müdür yardımcıları, Mehmet Ali Ülvan ve 71 yıllık eşi Müberra Ülvan'ı evlerinde ziyaret etti.

        Ülvan, Yetiştirme Yurdu anılarını anlattı ve kendisini ziyaret edenlerle eski günleri yad etti.

        ​İl Müdürü Topal, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Kendisi nezdinde, bize emanet olan evlatlarımızı sevgiyle ve şefkatle büyüten tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Ülvan hocamızın varlığı, devletimizin şefkatinin yüzyılı aşan bir kanıtıdır."

        Ülvan, Konya'da geçen yıl 9 öğrencisi tarafından yetiştirme yurdunda kaldıkları dönemde kendilerine bir "baba" gibi şefkat, merhamet ve sevgi gösterdiği için Babalar Günü ve Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret edilmiş, ziyarette duygusal anlar yaşanmıştı.

