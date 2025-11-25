Habertürk
        AK Parti Konya Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele mesajı

        AK Parti Konya İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:56
        AK Parti Konya Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele mesajı
        AK Parti Konya İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

        AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu söyledi.

        Mücadelenin evrensel olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Bütün bu mücadele aynı zamanda bir zihniyet mücadelesidir. Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle buradan erkeklere de sesleniyoruz. Evinizde, iş yerinizde, sokakta, sosyal medyada, kadına yönelik sözlü, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, "dur" diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

