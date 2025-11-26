Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'na doğru

        Konya'da 1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2026 UEC (Avrupa Bisiklet Birliği) Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası için bilet satışına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:32
        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'na doğru
        Konya'da 1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2026 UEC (Avrupa Bisiklet Birliği) Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası için bilet satışına başlandı.

        Konya Veledromu’nun ev sahipliğini yapacağı UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, 30'a yakın ülkenin katılımıyla Avrupa'nın en iyi pist bisikleti sporcularını bir araya getirecek.

        Avrupa Şampiyonası biletleri tek gün giriş için 150 lira, 5 günlük kombine için ise 500 lira olarak "Mobilet" platformu üzerinden satışa sunuldu.

        Şampiyonayı izlemek isteyen 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle ücretsiz giriş yapabilecek.

