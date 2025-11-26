2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'na doğru

Avrupa Şampiyonası biletleri tek gün giriş için 150 lira, 5 günlük kombine için ise 500 lira olarak "Mobilet" platformu üzerinden satışa sunuldu.

Konya Veledromu’nun ev sahipliğini yapacağı UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, 30'a yakın ülkenin katılımıyla Avrupa'nın en iyi pist bisikleti sporcularını bir araya getirecek.

