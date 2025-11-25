Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da üreticilere e-ihracat eğitimi verildi

        Konya'da Güvenilir Ürün Platformu'nun "İhracatın Kahramanları" projesi kapsamında üreticilere e-ihracat eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:16 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da üreticilere e-ihracat eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da Güvenilir Ürün Platformu'nun "İhracatın Kahramanları" projesi kapsamında üreticilere e-ihracat eğitimi verildi.

        Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte üreticilere verilen e-ihracat eğitimiyle kentteki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

        Eğitimde; e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak birçok başlıkta sunum yapıldı.

        Üreticilere, e-ihracat pazaryerleri için çeşitli fırsatlar ve indirimler hakkında bilgi verildi.

        KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında yer aldığını söyledi.

        Kentte 3 bin 500'ü aşkın ihracatçı olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

        "97 farklı ana sektörde, 200'ün üzerinde ülkeye ürün göndermekteyiz. 1,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız, üretim ve ihracat kapasitemizin gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bu veriler, Konya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, küresel ekonominin de güçlü bir oyuncusu haline geldiğini göstermektedir. E-ticaret yapan firma sayımızın yüksek oluşu, dijital dönüşüme uyum hızımız, güçlü üretim altyapımız, gelişen lojistik kabiliyetlerimiz ve deprem güvenliği yüksek arazi yapımız Konya'yı ulusal ve uluslararası ölçekte cazibe merkezi haline getiriyor."

        Öztürk, etkinliğin yeni işbirliklerine ve başarı hikayelerine vesile olacağına inandığını dile getirdi.

        Etkinliğe, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ile çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        AK Parti Konya Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele mesajı
        AK Parti Konya Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele mesajı
        Hububat ambarı Konya Ovasında yağışlar yetersiz
        Hububat ambarı Konya Ovasında yağışlar yetersiz
        Konya Büyükşehir'in Velespit Müzesi'ne "En İyi Çevresel Grafik Tasarım" ödü...
        Konya Büyükşehir'in Velespit Müzesi'ne "En İyi Çevresel Grafik Tasarım" ödü...
        Konya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliği yapıl...
        Konya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliği yapıl...
        Gıda zehirlenmeleri hafife alınmamalı
        Gıda zehirlenmeleri hafife alınmamalı
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından