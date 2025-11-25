Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çiftlik arazisine Hint keneviri ekilmesine ilişkin 2 sanığa hapis cezası

        Konya'nın Çumra ilçesindeki çiftliğinin arazisinde Hint keneviri ele geçirilen avukatın beraatine, çiftlik çalışanı ile çiftlikte kalan bir kişinin 14 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:54 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:54
        
        

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan çiftlik çalışanı Ö.İ ve çiftlikte bulunan M.S. ile tutuksuz yargılanan avukat Y.K. ile avukatları katıldı.

        Y.K, olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

        M.S. de araziye Hint kenevirini kendisinin ekmediğini öne sürerek, "Hakkımda yakalama kararı olduğu için cezaevine teslim olmaya giderken Ömer ile vedalaşmak istedim. Vedalaşma sırasında Ömer bana çiftlikte kalmayı teklif edince buraya sığındım. Dışarı çıkmamı sağlayacak bir yasanın çıkmasını bekliyordum. Benim uyuşturucuyla bir alakam yok." ifadelerini kullandı.

        Ö.İ. ise arazide bulunan Hint kenevirlerini kendi kullanımı için ektiğini ileri sürdü, hakkında bir ihbar yokken kendi rızasıyla suçunu itiraf edip dosyanın aydınlatılmasına katkı sağladığını savundu.

        Savunmaların ardından bir süre ara veren mahkeme heyeti duruşmada açıkladığı kararında, tutuklu sanıklar M.S. ile Ö.İ'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu"ndan 10'ar yıl 6'şar ay, "uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanun"a muhalefet suçundan 4'er yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

        Avukat Y.K'nin de beraatine karar verildi.

        Konya Barosu'na kayıtlı avukat Y.K'nin Çumra ilçesindeki çiftliğine 2024 yılı eylül ayında yapılan operasyonda 5 kilo 245 gram esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, gözaltına alınan avukat Y.K. adli kontrolle serbest bırakılırken, çiftlikte çalışan Ö.İ. ve olay tarihinde hakkında yakalama kararı bulunduğu için çiftlikte saklandığını iddia eden M.S. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

