Konya'da çiftlik arazisine Hint keneviri ekilmesine ilişkin 2 sanığa hapis cezası

Konya'nın Çumra ilçesindeki çiftliğinin arazisinde Hint keneviri ele geçirilen avukatın beraatine, çiftlik çalışanı ile çiftlikte kalan bir kişinin 14 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan çiftlik çalışanı Ö.İ ve çiftlikte bulunan M.S. ile tutuksuz yargılanan avukat Y.K. ile avukatları katıldı.

Y.K, olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

M.S. de araziye Hint kenevirini kendisinin ekmediğini öne sürerek, "Hakkımda yakalama kararı olduğu için cezaevine teslim olmaya giderken Ömer ile vedalaşmak istedim. Vedalaşma sırasında Ömer bana çiftlikte kalmayı teklif edince buraya sığındım. Dışarı çıkmamı sağlayacak bir yasanın çıkmasını bekliyordum. Benim uyuşturucuyla bir alakam yok." ifadelerini kullandı.

Ö.İ. ise arazide bulunan Hint kenevirlerini kendi kullanımı için ektiğini ileri sürdü, hakkında bir ihbar yokken kendi rızasıyla suçunu itiraf edip dosyanın aydınlatılmasına katkı sağladığını savundu.