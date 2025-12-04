Konya'da engelli bireyler ve aileleri için program düzenlendi

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri iş birliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen program 80’ler ve 90’lar dönemlerine ait nostaljik şarkılar ve Özel Gençler Bando Takımı’nın konseriyle başladı. Ardından Dolappare Kur'an Kursu işitme engelli kursiyerlerinin Kur'an-ı Kerim okuması ve Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen program vesilesiyle engelli bireylerle ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Engelli bireylerin hayatın her alanında görünür olma ve potansiyellerini ortaya koyma hakkını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Akın, "Bir şehrin medeniyet seviyesi en kırılgan kesimlerini nasıl koruduğu ve nasıl güçlendirdiğiyle ölçülür. Bu anlamlı günde engelleri aşma iradesiyle bizlere ilham veren tüm engelli kardeşlerimize, onların yanında yılmadan duran kıymetli ailelerine, bu alanda özveriyle çalışan tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.