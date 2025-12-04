Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da engelli bireyler ve aileleri için program düzenlendi

        Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri iş birliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

        Giriş: 04.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:44
        Konya'da engelli bireyler ve aileleri için program düzenlendi
        Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri iş birliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

        Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen program 80’ler ve 90’lar dönemlerine ait nostaljik şarkılar ve Özel Gençler Bando Takımı’nın konseriyle başladı. Ardından Dolappare Kur'an Kursu işitme engelli kursiyerlerinin Kur'an-ı Kerim okuması ve Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Konya Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen program vesilesiyle engelli bireylerle ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Engelli bireylerin hayatın her alanında görünür olma ve potansiyellerini ortaya koyma hakkını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Akın, "Bir şehrin medeniyet seviyesi en kırılgan kesimlerini nasıl koruduğu ve nasıl güçlendirdiğiyle ölçülür. Bu anlamlı günde engelleri aşma iradesiyle bizlere ilham veren tüm engelli kardeşlerimize, onların yanında yılmadan duran kıymetli ailelerine, bu alanda özveriyle çalışan tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Programda Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ve Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kudret Şen de günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

