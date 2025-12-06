Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Şebiarus ziyaretçileri kelebeklerin tropikal dünyasını da keşfedecek

        ANIL KURU - Konya'da 7-17 Aralık Şebiarus Haftası etkinlikleri için kente gelenlerin Mevlana Müzesi'nin ardından en çok ziyaret ettiği mekanlardan olan Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanı Tropikal Kelebek Bahçesi, binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:25
        Şebiarus ziyaretçileri kelebeklerin tropikal dünyasını da keşfedecek
        ANIL KURU - Konya'da 7-17 Aralık Şebiarus Haftası etkinlikleri için kente gelenlerin Mevlana Müzesi'nin ardından en çok ziyaret ettiği mekanlardan olan Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanı Tropikal Kelebek Bahçesi, binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

        Türk dünyasının ve İslam aleminin büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında düzenlenen "şebiarus" etkinlikleri süreci için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde çalışmalar tamamlandı.

        Bahçede bu döneme özel 15 bine kadar çıkarılan kelebek sayısıyla ziyaretçilere görsel şölen hazırlandı.

        Bahçeyi anma törenleri boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

        - "Binlerce kelebeği etraflarında uçarken görecekler"

        Tropikal Kelebek Bahçesi biyoloğu Pınar Temel, AA muhabirine, aralık ayında normal zamanların çok üstünde ziyaretçi sayılarına ulaştıklarını, şebiarusun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

        Yoğun hazırlık dönemi yaşadıklarına değinen Temel, şunları kaydetti:

        "Kelebek sayımız artıyor. Her yıl olduğu gibi ziyaretçilerimiz bahçe içerisine geldiklerinde dünyanın farklı bölgelerinden gelen binlerce kelebeği etraflarında uçarken görecekler. Onların büyülü dünyasına eşlik edecekler. Şebiarus haftasında Konya'ya gelen ziyaretçilerimiz öncelikle Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmekteler, daha sonra Tropikal Kelebek Bahçemize gelmekteler. Şebiarus döneminde bahçemiz ziyaretçilerin ikinci uğrak noktası durumuna gelmiş bulunmakta."

        - Gerçek kelebek ve böceklerin kurutulmuş halleri incelenebiliyor

        Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanıyla gezinin başladığını vurgulayan Temel, "Ziyaretçilerimiz önce dünyanın farklı bölgelerinden gelen binlerce kelebeğin uçuşuna şahit olacaklar. Devam eden yolda papağanımızı görecekler. Uçuş alanı sonrasında müze bölümüne giriş yapacaklar. Müze bölümünde de kelebeğin yaşam döngüsü, böcek sineması, kelebeğin sınıflandırılması, kelebeğin davranışı ve böcek köyü bölümlerini gezecekler." ifadelerini kullandı.

        Temel, kelebeğin sınıflandırılması alanının ziyaretçilerin ilgisini çeken bölümlerden olduğunu dile getirdi.

        Dünyanın birçok bölgesinde bulunan gerçek kelebeklerin kurutulmuş hallerinin yakından görülüp detaylıca incelenebildiğine dikkati çeken Temel, "Bu kelebeklerin arasında üzerinde '89' sayısı ve 'BP' harfleri bulunan, yani bu benzetmelere sahip kelebekleri görüp fotoğraflarını çekebilecekler. Böcek köyünde ise böcekler içinde en uzun böceği yani dal böceğini görecekler. Yine bu alanda görecekleri böceklerin tamamı gerçek kurutulmuş böcekler olacak." diye konuştu.

