Hazreti Mevlana 11 gün boyunca "Sema Ayin-i Şerifi" ile anılacak

SERHAT ÇETİNKAYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında hazırlıkları günlerce süren "Sema Ayin-i Şerifi" icra edilecek.

Öğretileriyle, inanç ve kültür fark etmeksizin tüm dünyadan ilgi gören mutasavvıf ve düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye göre, "Hem kainatın yaratılış ritmi hem de insanın iç yolculuğunun bir aynası" olan sema, izleyenlerde büyük bir mistik etki uyandırıyor.

Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince icra edilen sema törenleri, kente gelen yerli ve yabancı binlerce misafir tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Mevlana'nın "Aşkın insanı Hakk'a çekmesi, gönlün açılıp nurla dolması, nefsin ölümü, ruhun dirilişi" ifadeleriyle tanımladığı sema, yüz yıllardır Mevlevilik ile özdeşleşmiş bir ritüel olarak gerçekleştiriliyor.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü olan "Şebiarus" dolayısıyla farklı inanış ve kültürlerden binlerce insanın bir araya geldiği Konya'da 7-17 Aralık döneminde, günün belli saatlerinde sema töreni gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyesi semazenler ise anma törenleri öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki salonda son provalarını tamamladı. - "Tam anlamıyla hazırız" Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Mehmet Öztorun, AA muhabirine, yıl boyunca her cumartesi, prova niteliği de taşıyan sema programlarını icra ettiklerini söyledi. Şebiarusun yaklaştığı dönemde farkı bir heyecan ve duygu yapısı hakim olduğuna dikkati çeken Öztorun, "Bu hafta bambaşka bir hafta. Dünya vitrininde bu icrayı temsil edeceğiz. Onun idraki ve önemi noktasındayız. Daha heyecanla, daha iştiyakla bunu yapmak bizim vazifemiz." dedi.