Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hazreti Mevlana 11 gün boyunca "Sema Ayin-i Şerifi" ile anılacak

        SERHAT ÇETİNKAYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında hazırlıkları günlerce süren "Sema Ayin-i Şerifi" icra edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazreti Mevlana 11 gün boyunca "Sema Ayin-i Şerifi" ile anılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında hazırlıkları günlerce süren "Sema Ayin-i Şerifi" icra edilecek.

        Öğretileriyle, inanç ve kültür fark etmeksizin tüm dünyadan ilgi gören mutasavvıf ve düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye göre, "Hem kainatın yaratılış ritmi hem de insanın iç yolculuğunun bir aynası" olan sema, izleyenlerde büyük bir mistik etki uyandırıyor.

        Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince icra edilen sema törenleri, kente gelen yerli ve yabancı binlerce misafir tarafından ilgiyle takip ediliyor.

        Mevlana'nın "Aşkın insanı Hakk'a çekmesi, gönlün açılıp nurla dolması, nefsin ölümü, ruhun dirilişi" ifadeleriyle tanımladığı sema, yüz yıllardır Mevlevilik ile özdeşleşmiş bir ritüel olarak gerçekleştiriliyor.

        Mevlana'nın ölüm yıl dönümü olan "Şebiarus" dolayısıyla farklı inanış ve kültürlerden binlerce insanın bir araya geldiği Konya'da 7-17 Aralık döneminde, günün belli saatlerinde sema töreni gerçekleştirilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyesi semazenler ise anma törenleri öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki salonda son provalarını tamamladı.

        - "Tam anlamıyla hazırız"

        Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Mehmet Öztorun, AA muhabirine, yıl boyunca her cumartesi, prova niteliği de taşıyan sema programlarını icra ettiklerini söyledi.

        Şebiarusun yaklaştığı dönemde farkı bir heyecan ve duygu yapısı hakim olduğuna dikkati çeken Öztorun, "Bu hafta bambaşka bir hafta. Dünya vitrininde bu icrayı temsil edeceğiz. Onun idraki ve önemi noktasındayız. Daha heyecanla, daha iştiyakla bunu yapmak bizim vazifemiz." dedi.

        Topluluğun, sema ve Mevlevi ayini icrasında bir ihtisas topluluğu haline geldiğine işaret eden Öztorun, "Son provalarımızla birlikte dört dörtlük olarak tam anlamıyla hazırız. Mutrip (ilahi-gazel okuyan kişi) ve saz olarak 50'ye yakın icracımız olacak. 60 semazenimiz var ama meydanda dönüşümlü olarak 36 semazenimiz yer alacak. Yoğun bir haftaya giriyoruz. Bu 10 gün içerisinde 15 program yapacağız." diye konuştu.

        Bu akşam icra edilecek Sema Ayin-i Şerifi ile başlayacak Şebiarus programı, 17 Aralık'ta tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

        Benzer Haberler

        "GO Selçuklu" ile Selçuklu'yu keşfetme zamanı
        "GO Selçuklu" ile Selçuklu'yu keşfetme zamanı
        Ailesine kızıp aracını yaktı
        Ailesine kızıp aracını yaktı
        Çağdaş Atan: "Maalesef bir dalgınlık, yediğimiz gol, iyi oynarken cezalandı...
        Çağdaş Atan: "Maalesef bir dalgınlık, yediğimiz gol, iyi oynarken cezalandı...
        Recep Uçar: "Bundan sonraki süreçte daha iyi oyun ve sonuçlarla yolumuza de...
        Recep Uçar: "Bundan sonraki süreçte daha iyi oyun ve sonuçlarla yolumuza de...
        Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından