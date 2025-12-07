Habertürk
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:44
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdman, 4'e 4 ve 5'e 5 oyunun ardından koşuyla tamamlandı.

        Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.

        Yeşil-beyazlılar, 10 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

