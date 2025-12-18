Beyşehir'den kısa kısa
Beyşehir ilçesinde tarımsal üretim alanlarında denetim yapıldı.
Beyşehir ilçesinde tarımsal üretim alanlarında denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki hububat ekili tarım alanlarında kontrol gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde bitkilerin çimlenme ve gelişimlerini değerlendirdi.
Hastalık ve zararlıların erken tespiti ile bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.
- Beyşehir'de MHP ilçe teşkilatından mahalle ziyaretleri
Beyşehir ilçesinde MHP ilçe teşkilatının "Hayırlı Günler Komşum - Derdin Derdimizdir" temalı gönül buluşmaları sürüyor.
Partililer, Sadıkhacı, Gölyaka ve Kurucuova mahallelerini ziyaret etti.
Teşkilat mensupları, ziyaretlerde vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.