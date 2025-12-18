Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak

        Konya'da 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:07
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak
        Konya'da 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Kazım F. ve Volkan D, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Yıkılan binanın alt katındaki balıkçı dükkanını işleten Kazım F. binanın yıkılmasına sebep olabilecek herhangi bir işlem yaptırmadığını savunarak, "Ben söz konusu binada kapı açılması gibi bir talimatı kimseye vermedim." ifadesini kullandı.

        Söz verilen taşeron firma yetkilisi Volkan D. ise olayda direkt bir dahlinin olmadığını öne sürdü.

        Dükkan sahiplerinden Mehmet P'nin avukatı Mustafa Aladağ da müvekkilinin olayda bir kusurunun bulunmadığını, bilirkişi raporunda da bu durumun ortaya konulduğunu belirtti.

        Sanık avukatlarından Yahya Danışman ise bilirkişi raporuna itiraz ederek, şunları kaydetti:

        "Bilirkişi raporunda binanın neden yıkıldığıyla ilgili bir değerlendirme yapılmamıştır. Bilirkişi raporu hatalıdır. Ayrıca raporda binanın yapıldığı dönemin yönetmeliği değil, 2019 yılının yönetmeliği esas alınarak değerlendirme yapılmıştır. Bizim talebimiz yeniden bilirkişi raporunun hazırlanmasıdır."

        Mahkeme heyeti, mevcut bilirkişi raporunda binanın etrafındaki trafik yükü, çevredeki fabrikalardan kaynaklanan ağır vasıta yükü, binada uzun süre fırın işletilmiş olmasının yapıya etkisi, dönemin yönetmeliklerinin, toprak yapısının, binadaki su tesisatının veya kaçakların açıkça değerlendirilmemiş olması nedeniyle yeniden bilirkişi raporunun hazırlanmasına, Kazım F. ve Volkan D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi yaralı kurtarılmış, 2 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

