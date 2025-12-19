Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 21:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:54
        Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Ağılbaşı Mahallesi yol ayrımında 42 GE 720 plakalı hafif ticari araç ile 06 CJL 437 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 8 kişinin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

