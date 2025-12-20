Habertürk
        Konya Haberleri

        Türk Yıldızları Konya'da öğrencilerle buluştu

        Konya'da Uluslararası Savunma Teknolojileri ve Gelecek Stratejileri Konferansı SATEGS'2025 kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:26 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:26
        Türk Yıldızları Konya'da öğrencilerle buluştu
        Binbaşı Alim Kocaman, Selçuk Üniversitesi Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin yetenekleri hakkında bilgi verdi.

        Gösteri esnasında kanatlar arasındaki mesafeyi bir metre olarak tutmaya çalıştıklarını anlatan Kocaman, "İnanılmaz kesişimler, inanılmaz hareketler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar için de cesaret gerekiyor." dedi.

        Üsteğmen Fatih Sağlam da Türk Yıldızları'nın dünyada sayılı süpersonik jet timleri arasında zirvede yer aldığı vurgulayarak, "Türk yıldızları demek, Türk bayrağını ve ülkemizin onurunu taşımaktır. Milletimizi ve ailemizi gururlandırarak limitlerde yaşamak ve uçmaktır. Limitleri sonuna kadar zorluyoruz ancak kesinlikle hiçbir limiti aşmıyoruz."ifadesini kullandı.

        Etkinlikte, sunumlar yapıldı, bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

