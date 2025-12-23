Habertürk
        Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının sanıkları için 48 yıla kadar hapis cezası istendi

        Konya'da seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan 2 tutuklu sanığın 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:01
        Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının sanıkları için 48 yıla kadar hapis cezası istendi
        Konya'da seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan 2 tutuklu sanığın 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Konya. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hikmet G. ve Bayram G. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanıkların suçunun sabit olduğunu değerlendirdi.

        Savcı, sanıklar Hikmet G. ve Bayram G'nin maktul Remzi Ö'ye karşı "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, olayda silahla yaralanan Ömer E. ve Halil İbrahim Ö'ye yönelik "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2'şer kez 2 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

        Ayrıca iddia makamı, tutuksuz yargılanan Ömer E'nin "Birden fazla kişi ile silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, Hüseyin Murat Ç. ve Yıldız Ş'nin "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 11 Mayıs 2024'te Halil İbrahim Ö, Remzi Ö. ve Ömer E'nin içinde bulunduğu 06 DFH 797 plakalı minibüse silahla ateş açılmış, minibüsteki 3 kişi yaralanmıştı. Remzi Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

