        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:03
        Konya'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde H.S. (21) ile A.A. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        A.A, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S'yi sırtından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        H.S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

        Şüpheli A.A, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

