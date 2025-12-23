Konya'da eski karısını bıçakla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Konya'da boşandığı eşini bıçakla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih U. ile maktul Bahriye Kalaycı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdü.

Maktulün babası Ahmet Kalaycı ile diğer yakınları sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanığın sulama mevsimi olmadığı halde kızını tarlaya götürüp, bıçakladığını anlatan Kalaycı, "Sigara içip başında bekleyeceğine, niye kızımın yarasına tampon yapmamış? Sanık avukatı sadakatten bahsediyor ama 55 bıçak darbesinin neresinde sadakat var?" ifadelerini kullandı.

Savcının açıkladığı mütalaada, Fatih U'nun "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın cezasına "haksız tahrik" veya "iyi hal" indirimi uygulanmasına yer olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.