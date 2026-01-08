Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Selçuklu'da "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" Projesi

        Selçuklu Belediyesinin çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" projesiyle öğrenciler geri dönüşümün önemi konusunda bilinçleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuklu'da "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" Projesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Selçuklu Belediyesinin çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" projesiyle öğrenciler geri dönüşümün önemi konusunda bilinçleniyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sıfır atık toplama yarışması öğrencilerin yoğun katılımıyla sürüyor.

        Mayısa kadar devam edecek yarışma kapsamında öğrenciler topladıkları dönüştürülebilir atıkları, atık getirme günlerinde belediye yetkililerine teslim ediyor.

        Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında, anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yarışan okullar, 15 Mayıs 2026'ya kadar en fazla geri dönüşüm atığını toplayarak dereceye girmek için mücadele ediyor.

        15 Ekim'de başlayan yarışma kapsamında bugüne kadar 52 okuldan toplam 65 bin kilogram atık toplandı.

        Belediye tarafından dereceye giren okullar, öğrenci başına en fazla atık toplayan okullar ve toplamda en fazla atık toplayan okullar olmak üzere anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ödüllendirilecek. Dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek programda takdim edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği okullar arası sıfır atık yarışmasıyla ç...
        Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği okullar arası sıfır atık yarışmasıyla ç...
        Karapınar'da otomobil ile çekici çarpıştı: 5 yaralı
        Karapınar'da otomobil ile çekici çarpıştı: 5 yaralı
        Yüksek ateş olduğunda doğru tedbirleri uygun zamanda alın
        Yüksek ateş olduğunda doğru tedbirleri uygun zamanda alın
        Erkoyuncu: Konya Ovası için kırmızı alarm durumundayız
        Erkoyuncu: Konya Ovası için kırmızı alarm durumundayız
        Konya'da dünürünü öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Konya'da dünürünü öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü