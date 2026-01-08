Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da İŞKUR ile Anadolu Birlik Holding arasında iş birliği protokolü

        İŞKUR Konya İl Müdürlüğü ile Anadolu Birlik Holding arasında kent genelinde istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının güçlendirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yönelik "Aktif İşgücü Programları ve İstihdamın Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:46 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:52
        Konya'da İŞKUR ile Anadolu Birlik Holding arasında iş birliği protokolü
        İŞKUR Konya İl Müdürlüğü ile Anadolu Birlik Holding arasında kent genelinde istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının güçlendirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yönelik "Aktif İşgücü Programları ve İstihdamın Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci ile PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu Anadolu Birlik Holding binasında düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

        İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci, iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdama kazandırılmasında özel sektörün vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurguladı.

        Çiftci, Anadolu Birlik Holding ve iştiraklerinin iş gücü ihtiyacının İŞKUR aracılığıyla karşılanacağını belirtti.

        Ramazan Erkoyuncu da kamu ve özel sektör iş birliklerinin istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kamu ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen bu protokolün, özellikle mesleki eğitim ve istihdam alanlarında somut ve sürdürülebilir sonuçlar üretmesi hedeflenmektedir. İŞKUR ile yaptığımız bu iş birliği son derece kıymetlidir. Anadolu Birlik Holding olarak, Konya'da istihdama en büyük katkıyı sunan bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu protokol, Konyalı hemşehrilerimizin işe daha kolay erişebilmesi açısından büyük önem taşırken, aynı zamanda kurumlarımızın nitelikli iş gücüne ulaşmasını da kolaylaştıracaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

