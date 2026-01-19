Türkiye'de aktif cankurtaran sayısı 30 bini geçti

SAVAŞ GÜLER - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, yurt genelinde aktif cankurtaran sayısının 30 bini geçtiğini söyledi.



Federasyon tarafından Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 15-18 Ocak'ta düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası için kente gelen Sağlam, sualtı sporları faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Federasyon olarak 12 branşta aktif olarak müsabakalar düzenlediklerine değinen Sağlam, "En kritik branşlardan birisi cankurtarma. Plajlarda, havuzlarda, otellerde, devlet kurumlarında gördüğünüz cankurtaranları biz yetiştiriyoruz. Katılımcıların yeterliliklerini biz yapıyoruz, sınavlarına girdikten sonra belgelerini veriyoruz." dedi.



Sağlam, geçen yıl ilk defa Türkiye'de cankurtaran yarışmaları düzenlediklerini, ardından Avrupa'da bu branşta müsabakalara katıldıklarını belirtti.









- "Cankurtarma branşında iddialıyız"



Bu yıl Türkiye'de ilk defa cankurtarma branşında uluslararası bir yarışma düzenleyeceklerini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:



"Cankurtarma branşında iddialıyız. Birkaç sene içerisinde bu branşta şampiyon çıkaracağız. Aktif cankurtaran sayımız 30 binin üzerinde. Cankurtarma, bir sonraki olimpiyatlarda olimpik branş olacağı için ülkemizde çok sevileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında aletli dalış, serbest dalış, sualtı ragbisi, sualtı hokeyi, zıpkınla balık avı, sualtı fotoğrafçılığı, sualtı hedef vurma gibi birçok branşımız mevcut."



Sağlam, cankurtaran hariç diğer branşlarda kayıtlı sporcu sayısının 20 binin üzerinde olduğunu, 300'e yakın kulüple ülkedeki en büyük dördüncü federasyon olduklarını dile getirdi.

