Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, refüje devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sabri T. (38) idaresindeki 52 AEG 665 plakalı otomobil, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 22. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü, eşi Ayşe T. (33) ile çocukları M.M.T. (1) ve R.H.T. (6) yaralandı. Ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

