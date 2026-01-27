Konya'da polisin şehit olduğu kazaya karışan otomobil sürücüsü hakim karşısında

Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polisin şehit olmasına, 2 polisin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı.



Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sinan K. ile şehit Onur Şirin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Söz verilen sanık, üzgün olduğunu belirterek, "Polis aracının arkamdan geldiğini gördüm. Ehliyetime el konulduğundan dolayı yakalanmamak için geldiğim yerden 'U' dönüşü yaparak, ters yöne girdim. Sol tarafımdan tır geliyordu. Polis aracıyla mesafem çok açıktı. Araç tırla çarpışmış. Sağ tarafta ters yön devam ettiğim için kazayı görmedim. İş yerimden evime geldiğimde de polis ekipleri beni aldı." ifadelerini kullandı.



Tanık olarak dinlenen tır şoförü Ali K., Denizli'ye gitmek için yola çıktığına değinerek, "Göbeğe girişte sanık karşımdan çok hızlı ve ters yönde olacak şekilde geçti. Polis aracı da onu takip ederken, kullandığım tırın sağ tarafına çarptı." dedi.



Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, dosyada eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Merkez Karatay ilçesinde 26 Şubat 2025'te polis aracının tırla çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı. Kazaya neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Sinan K'nin poliste çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve daha önce uyuşturucu kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirtilmişti.



Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.







