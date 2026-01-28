Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:18
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti.

        Ustaoğlu, ziyarette, aileye gerekli yardımı yapacaklarını belirterek, "Olayda can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Yapılacak incelemelerin ardından maddi ve manevi her türlü desteği sağlayacağız. Ailemizin yanındayız." dedi.

        Evi yanan Mehmet Gedik de bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

        - Seydişehir'de bisiklet turu

        Seydişehir'de, Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği (SEYDER) tarafından "Bayrak Namustur" temalı bisiklet turu düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Seydişehir Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, ellerinde Türk bayraklarıyla Millet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi.

        SEYDER Başkan Yardımcısı Cemal Şahin, etkinliğin milli değerlerin korunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

