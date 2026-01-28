Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Yeşilay Konya Şubesince, bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

        Yeşilay Konya Şubesince, bağımlılıkla mücadele kapsamında basın toplantısı düzenelendi.

        Giriş: 28.01.2026 - 16:27 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:27
        Yeşilay Konya Şubesince, bağımlılıkla mücadele kapsamında basın toplantısı düzenelendi.

        Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, Yeşilay Şube Binası'nda yapılan toplantıda, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) daha fazla kişiye tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi.

        Uzmanlar tarafından yapılan ön görüşmelerin ardından bireylerin uygun tedavi süreçlerine yönlendirildiğini ve merkezde yüksek başarı oranlarına ulaşıldığını vurgulayan Küçükbezici, şunları kaydetti:

        "Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalara ağırlık veriyoruz. Spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle gençleri destekliyoruz. 'Boşluğu bağımlılık doldurur' anlayışıyla hareket ediyoruz. Gençlerin hayatında boşluk bırakmamak için çalışmalar yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz yalnızca gençlerle sınırlı değil, aileler, anne, babalar ve tüm ebeveynlere yönelik eğitim ve etkinlikleri de planlıyoruz. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odalarıyla iş birlikleri yapılmasını hedefliyoruz. Yeşilay ve YEDAM olarak tüm bu faaliyetleri daha etkin şekilde sürdürüp, Konya genelinde her haneye ve her bireye ulaşmayı amaçlıyoruz. 2026 yılı 'Bağımsızlık Yılı', biz de bu yılda bağımlılıkla mücadelemizi arttıracağız."

