        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya Büyükşehir Belediyesinden tarıma 965 milyon liralık destek

        Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018'den bu yana tarımsal kalkınma için yapılan fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarının 965 milyon lirayı aştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:17 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:17
        Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018'den bu yana tarımsal kalkınma için yapılan fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarının 965 milyon lirayı aştığını belirtti.

        Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimi çeşitlendirmek, nadas alanlarını üretime kazandırmak ve çiftçilerin gelirini artırmak için geçen yıl ilk kez sertifikalı kırmızı ve yeşil mercimek tohumları dağıttıklarını hatırlattı.

        Üreticiye 2025'te 247 bin 360 kilogram macar fiği, nohut, mercimek, aspir ve safran soğanı olarak tohum desteklemesi yaptıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "2025 yatırımlarımız kapsamında Cihanbeyli'nin Hodoğlu Mahallesi'ndeki tarihi Azak Çeşmesi kaynağı hayvan içme suyu tesisi olarak yenilenip, kapasitesi artırılarak çiftçilerimizin kullanımına sunuldu. Meram ilçemizin Çukurçimen ve Kilistra mahallelerinde ise açık kanal olarak kullanılan tarımsal sulama tesisleri 6,5 kilometrelik boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisine çevrildi. Burada daha sağlıklı sulama ve su kaybını minimize etmeyi amaçladık. Yine Taşkent'in Kecimen Mahallesi'ne yeni sulama alanı açılarak bent ve 3,8 kilometre boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisi yapılması planlandı, ihale süreci tamamlandı. Ilgın'ın Harmanyazı Mahallesi'nde pompajlı kapalı sistem sulama tesisi tamamlanarak bölge halkının tarımsal faaliyetlerine katkı sağladı. 16,5 kilometrelik hattın boruları döşendi, 1000 metreküplük depo hazır hale getirildi. 2025 yılında hazırlanan projelerinin şu ana kadar yüzde 40'ını tamamladık, kalan kısmını ise 2026'da tamamlayacağız. 2025'te KOP desteğiyle sulama yatırımlarına harcadığımız rakam 67 milyon lira oldu."

        Göreve geldikleri 2018'den bu yana KOP desteğiyle 66 küçük ölçekli sulama yatırımı yaptıklarına değinen Altay, bu süreçte sulama yatırımlarının tutarının güncel bedelle 596 milyon lira olduğunu bildirdi.

        Altay, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla şehrimiz genelindeki çiftçilerimize ve üreticilerimize 2025'te 138 bin 184 fide ve fidan desteği sağladık. 2018'den bu yana çiftçimize sağladığımız fidan ve fide desteğinin sayısı 23 milyon 226 bin adet oldu. 2025'te toplam tarımsal destekleme rakamımız 24 milyon 575 bin lira olarak gerçekleşti. 2018'den bu yana tarımsal kalkınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarımız güncel bedelle 965 milyon lirayı aştı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin emeğinin değer bulmasını önemsiyoruz. Amacımız, toprağına sahip çıkan, üreten ve kazanan bir Konya'yı geleceğe taşımak. Alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Konya'mızın bereketli topraklarını birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz."

