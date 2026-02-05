Habertürk
Habertürk
        Seydişehir'de yükümlüler cami ziyaret etti

        Seydişehir'de yükümlüler cami ziyaret etti

        Seydişehir'de yükümlüler cami ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:34
        Seydişehir'de yükümlüler cami ziyaret etti
        Seydişehir'de yükümlüler cami ziyareti gerçekleştirdi.

        Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yükümlüler Seyyid Harun Veli Camisi'ni ziyaret etti.

        Ziyarette, görevliler tarafından cami ve türbeler hakıkında bilgilendirme yapıldı.

        Manevi rehberlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, yükümlülerin suçtan uzak kalmaları ve farkındalıklarını artırmayı amaçladığı kaydedildi.



