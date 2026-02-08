Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da DMD hastası Ali Hamza için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        Konya'da, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Ali Hamza Doğan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:38 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:38
        Konya'da, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Ali Hamza Doğan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Ankara'da yaşayan Konyalı Doğan ailesinin kas hastası oğulları Ali Hamza için Meram ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan yetişkinlere ve çocuklara renkli balonlar dağıtıldı.

        Katılımcılar aynı anda balonları gökyüzüne bıraktı.

        Anne Gülsüm Doğan, yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği onaylı kampanyada sona gelindiğini, Ali Hamza'nın yurt dışındaki ilaç tedavisini almasıyla yeni bir hayata başlayacaklarını belirterek, "Oğlum 5 yaşında ve tam oyun çocuğu. Arkadaşlarından sürekli geri kalıyordu. Şimdi tedavisinden sonra inşallah gücü daha yerinde olacak ve arkadaşlarına ayak uydurabilecek. İki tane de abisi var. Onlarla beraber korkmadan gönlünce oynayabilecek." ifadesini kullandı.

        DMD hastası olan diğer çocuklara şifa dileyen Doğan, "Bu sürece emek veren herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Artık geleceğe umutla bakabiliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

