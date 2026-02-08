Habertürk
        Konyaspor-Göztepe maçının ardından

        Konyaspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ligde alınan her puanın değerli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        08.02.2026 - 19:40
        Konyaspor-Göztepe maçının ardından
        Stoilov, karşılaşmanın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İki takım adına da çok zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Stoilov, "Defansif anlamda iyi organize olduk ama hücum anlamında istediğimiz üretkenliği gösteremedik." dedi.

        Stoilov, galip gelmek için ön alanda daha fala pozisyon üretmeleri gerektiğini aktardı.

        Bu tarz maçlarda galibiyetin anahtarının pozisyon üretmek olduğunu anlatan Stoilov, "Ligimizde her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum, burada puan aldığımız için mutluyuz. Konyaspor iyi bir takım, iyi bir maç çıkardı, onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

