Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:03 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Bazoer), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 80 Jevtovic), Muleka, Bardhi (Dk. 68 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer


        Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis, Miroshi (Dk. 84 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Krastev (Dk. 68 Mohammed), Janderson (Dk. 74 Jeferson), Juan (Dk. 74 Guilherme)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Juan, Dk. 72 Ogün Bayrak, Dk. 79 Jeferson, Dk. 82 Miroshi (Göztepe), Dk. 76 Berkan Kutlu, Dk. 79 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)





        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
        Konya'da DMD hastası Ali Hamza için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        Konya'da DMD hastası Ali Hamza için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        İlhan Palut, bin 121 gün sonra Konyaspor kulübesinde
        İlhan Palut, bin 121 gün sonra Konyaspor kulübesinde
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa