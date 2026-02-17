Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Taşkın yaşanan Gembos Ovası'nda inceleme

        Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nda son yağışların ardından meydana gelen su baskınları sonrası incelemelerde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:55
        İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, gazetecilere, su baskınından etkilenen üreticilerle bir araya geldiklerini kaydetti.


        Buğday, arpa ve çilek ekili alanlar başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit ve değerlendirme çalışmalarının teknik ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirten Seçen, "Üreticilerin her zaman yanındayız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, zarar gören alanlarda gerekli çalışmaların hızla sürdürüldüğünü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

