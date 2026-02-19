Yalıhüyük'te annelere madde bağımlılığı eğitimi verildi

Yalıhüyük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, polis ekipleri tarafından okul aile birliği temsilcilerine madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi sürdürülüyor.



Proje ile çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ile zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amaçlanıyor.



Bu kapsamda, Yalıhüyük ilçesinde kamu kurum amirleri, okul aile birliği temsilcilerinin katılımıyla farkındalık seminerleri düzenlendi. Polis ekiplerince katılımcılara madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddelerin oluşturduğu etkiler ve bu gibi durumların nasıl fark edileceği, çocukların ve gençlerin maruz kalabilecekleri olumsuzlukları önleme yolları anlatıldı.



Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili, Daire Müdürleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

