Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Yalıhüyük'te annelere madde bağımlılığı eğitimi verildi

        Yalıhüyük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, polis ekipleri tarafından okul aile birliği temsilcilerine madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:55 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalıhüyük'te annelere madde bağımlılığı eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalıhüyük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, polis ekipleri tarafından okul aile birliği temsilcilerine madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi sürdürülüyor.

        Proje ile çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ile zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda, Yalıhüyük ilçesinde kamu kurum amirleri, okul aile birliği temsilcilerinin katılımıyla farkındalık seminerleri düzenlendi. Polis ekiplerince katılımcılara madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddelerin oluşturduğu etkiler ve bu gibi durumların nasıl fark edileceği, çocukların ve gençlerin maruz kalabilecekleri olumsuzlukları önleme yolları anlatıldı.

        Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili, Daire Müdürleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Konya'da hurmalar hem tezgahlarda hem de iftar sofralarında yerini aldı
        Konya'da hurmalar hem tezgahlarda hem de iftar sofralarında yerini aldı
        Araçtan uyuşturucu maddeyi attılar, yakalanınca 'üzerimde bir şey yok" savu...
        Araçtan uyuşturucu maddeyi attılar, yakalanınca 'üzerimde bir şey yok" savu...
        Konya'da kayıp 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
        Konya'da kayıp 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
        Kulu'da ilk teravih namazında camiler doldu
        Kulu'da ilk teravih namazında camiler doldu
        Konya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
        Konya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
        Karapınar'da ilk teravih namazı kılındı
        Karapınar'da ilk teravih namazı kılındı