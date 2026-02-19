Canlı
        Konya Haberleri

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        19.02.2026 - 22:33
        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" adıyla düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Konya Valisi İbrahim Akın, yaptığı açıklamada, şehit ve gazilerin aileleriyle aynı sofrada buluştuklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

        Program, şehit ve gaziler için yapılan duanın ardından sona erdi.

        - Aksaray

        Aksaray'da bir otelde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Vali Murat Duru, yaptığı konuşmada, ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        İlk iftarı vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerin emanetleri ve kahraman gazilerle birlikte yapmayı derin bir sorumluluk ve vefa borcu olarak gördüklerini vurgulayan Duru, "Aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin mücadelesi sayesinde bugün daha güçlü, daha müreffeh ve geleceğe daha umutla bakan bir Türkiye var. Onların emanetine sahip çıkmak ülkemizi huzurun, güvenin ve kardeşliğin hakim olduğu bir iklime taşımakla mümkündür." dedi.

        Programda, Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Ramazan Kaşlı ile Belediye Başkanı Evren Dinçer'de konuşma yaptı.

        - Afyonkarahisar

        Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, programda, Türkiye'nin 81 ilinde şehit yakınları ve gazilerle manevi iklimin yaşandığını belirterek, "Ramazan-ı Şerif, bizler için sadece aç kalmak değil, nefis terbiyesiyle arınmak, komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin evlatları olarak birbirimize daha sıkı sarılmak anlamına geliyor. Ancak bu akşam bizler için, çok daha anlamlı ve mukaddes. Çünkü, biz bu yılın ilk iftar lokmalarını bu toprakları bize vatan kılan, bayrağımızı semalarda özgürce dalgalandıran ve ezanlarımızın susmasına izin vermeyen kahramanlarımızın emanetleriyle karşılamış ve paylaşmış oluyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve protokol üyelerinin katıldığı programda, şehitler için dualar edildi.

        - Karaman

        Karaman Polisevi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yapmaktan büyük onur ve memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Karaman'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Çiçek, "Sizlerle bir arada bulunmak, vakit geçirmek neşemizi ve mutluluğumuzu arttırıyor. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde nice ramazanlara ulaştırsın. Bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık ve afiyet diliyorum." sözlerini sarf etti.

