Seydişehir ilçesinde şehit Işık'ın ismi kütüphanede yaşayacak

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın adının verildiği kütüphane açıldı. Seyyid Harun Ortaokulu'nda faaliyete giren kütüphane açılışına ilçe protokolünün yanı sıra şehidin yakınları katıldı. Okul müdürü Mustafa Metli, gazetecilere, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve onların emanetlerine sahip çıkmanın büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphane açıldı.

