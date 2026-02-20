Canlı
        Konya Haberleri

        Seydişehir ilçesinde şehit Işık'ın ismi kütüphanede yaşayacak

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın adının verildiği kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:24 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:24
        Seydişehir ilçesinde şehit Işık'ın ismi kütüphanede yaşayacak
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın adının verildiği kütüphane açıldı.

        Seyyid Harun Ortaokulu'nda faaliyete giren kütüphane açılışına ilçe protokolünün yanı sıra şehidin yakınları katıldı.

        Okul müdürü Mustafa Metli, gazetecilere, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve onların emanetlerine sahip çıkmanın büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphane açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

