        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, kazanmaya daha yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 20:40
        Konyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, kazanmaya daha yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi.

        Palut, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmak hedefiyle maça başladıklarını dile getirdi.

        İlk yarıda golü bulduklarını ancak skoru koruyamadıklarını ifade eden Palut, takımının önemli gol fırsatından da yararlanamadığını vurguladı.

        Palut, ikinci yarının ilk bölümünde istedikleri görüntüyü sahaya yansıtamadıklarına dikkati çekerek, son bölümde takımın fiziksel olarak daha iyi bir performans ortaya koyduğunu anlattı.

        Maçı kazanmak için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Palut, şunları kaydetti:

        "Rakibin penaltıları dışında herhangi bir pozisyonu yoktu. Kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Gösterdiğimiz eforla eksik yönlerimiz yok muydu? Kesinlikle vardı. Ama buna rağmen maçın sonucunda ortaya çıkan tablo maçı kazanmaya daha yakın olduğumuzdu. Kesinlikle kazanmak istiyorduk. Bir puanla teselli verecek halim yok ama şunu da biliyorum, her puan inanılmaz önemli. Aldığımız her puan rakibin alamadığı puanlar artık böyle bir yarışın içindeyiz. Burada hafta hafta en iyisini yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz."




        - Palut'tan VAR hakemine eleştiri

        Palut, maçtaki VAR müdahalelerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün Bülent Birincioğlu haddini aşarak bir VAR performansı sergiledi. Acilen başvuru yapması gerekiyor. VAR hakemliğini bırakması, sahaya adım atması, düdüğünü eline alması ve maçları yönetmesi onun için en iyisi. Oturduğu yerden maç yönetmesi doğru değil. Çok konuşmak istemiyorum ama maça etki ettiler. İnşallah istemeyerektir, inşallah hata yapmışlardır, öyle umuyorum. Bugünkü hakem yönetimini beğenmedim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

