Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Dk. 39 Nagalo), Arif Boşluk (Dk. 68 Yasir Subaşı), Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Berkan Kutlu (Dk. 68 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 68 Tunahan Taşcı), Olaigbe, Muleka Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong (Dk. 77 Ali Yavuz Kol), Opoku, Becao, Winck, İrfan Can Kahveci, Baldursson, Benedyczak (Dk. 70 Cafu), Ben Ouanes, Diabate, Gueye (Dk. 87 Cenk Tosun) Goller: Dk. 17 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 8 Becao, Dk. 71 Opoku, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Kasımpaşa), Dk. 20 Adil Demirbağ, Dk. 45+5 Uğurcan Yazğılı ve Arif Boşluk, Dk. 73 Olaigbe, Dk. 90+8 Nagalo (TÜMOSAN Konyaspor) KONYA

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.