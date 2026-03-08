Konya'da gasbettiği araçla kazaya karışan şüpheliye 454 bin 931 lira para cezası

Konya'nın Karatay ilçesinde, gasbettiği araçla kazaya karışan ve tutuklanan şüpheliye 454 bin 931 lira para cezası uygulandı.





Mengene Caddesi'nde bir kişi, kendisinden yardım istediğini sandığı şüpheli Ali Ö'nün (34) yanında aracını durdurdu. Bunun üzerine Ali Ö. elindeki kutunun içinde tabanca olduğunu söyleyerek aracı gasbetti ve bölgeden uzaklaştı.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen aracı takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan Ali Ö, kovalamaca sırasında polis aracına çarptı.



Ekiplerce yakalanan şüpheliye, 9 ayrı trafik ihlalinden toplamda 454 bin 931 lira idari para cezası uygulandı.





Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "yağma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından tutuklandı.

